VR: Toca do Coelho será aberta nesta sexta-feira (22)

Volta Redonda – A tradicional Toca do Coelho da Prefeitura de Volta Redonda será aberta nesta sexta-feira(22), às 18h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. Nesta edição, a novidade é que os ovos de Páscoa serão entregues as crianças em novo horário, das 18h às 22h, de segunda a domingo.

Cerca de 20 mil ovos de chocolate estão previstos para serem distribuídos gratuitamente até o dia 30 de março (sábado). Com uma decoração criativa e econômica, mais uma vez o carnavalesco do Bloco da Vida, Paulo Bernardo, está à frente dos preparativos para a Toca do Coelho, que começarão a ser montados na praça nesta quarta-feira (20).

“As crianças vão ter a oportunidade de conhecer o Coelho da Páscoa, fazer fotos e ainda receber um ovo de chocolate, que simboliza a data. Este momento é muito especial para as famílias, principalmente para aquelas que, nessa data, têm dificuldade de comprar um chocolate. É um evento tradicional da prefeitura que não mede esforços para oferecer esse carinho à população”, disse o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, responsável pela organização.

Além da presença do Coelho da Páscoa, haverá ainda três ajudantes – as coelhetes – sendo uma interprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), que vão auxiliar as famílias durante a entrada e a saída da morada do coelho na Praça Brasil.

“Vamos distribuir as senhas todos os dias, de segunda a domingo, contamos ainda com uma equipe de apoio que estará circulando próximo à Casa do Coelho, ajudando também com informações”, comentou Ballarini.