VR: Trecho da Avenida 17 de Julho que passa por obras é reaberto para trânsito de veículos

Volta redonda – O trecho da Avenida 17 de Julho, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, que esteve fechado para o trânsito devido às obras do Plano de Mobilidade Urbana, foi reaberto para os veículos nesta quinta-feira (25). Situada entre os cruzamentos com as ruas Luiz Alves Pereira e Desembargador César Salamonte, essa parte da avenida está recebendo as novas calçadas, o que já aconteceu em outros pontos do bairro.

Sobre as calçadas, o trabalho encontra-se nos estágios finais. Segundo o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, foi preciso fazer uma readequação do projeto no local, a pedido de moradores e comerciantes desse trecho da 17 de Julho, uma vez que o planejamento inicial previa o corte das árvores que estão nessa parte da via há décadas, para atender aos critérios de acessibilidade. Os moradores e comerciantes argumentaram que a medida prejudicaria a todos, pois um novo plantio demoraria anos para apresentar resultados e as árvores ali existentes já oferecem sombra e diminuem a temperatura na área.

“Pelo projeto original, teríamos que cortar aquelas amendoeiras gigantes para atender às normas de acessibilidade. Como os moradores argumentaram que essas árvores protegem os prédios do calor, foi preciso desistir de retirar o obstáculo, e a única solução foi contorná-lo. Porém, para atender às questões de acessibilidade, foi preciso avançar a calçada em direção à avenida, eliminando algumas vagas de estacionamento”, explicou o secretário.

Barenco explicou, ainda, que, com essa mudança no projeto das calçadas, a maior parte das vagas no lado direito dessa parte da Avenida 17 de Julho será reservada para idosos e Pessoas com Deficiência (PCDs), além de vagas rápidas para quem for utilizar o comércio local. O lado esquerdo da avenida será destinado ao Estacionamento Rotativo, e, por isso, o espaço destinado para carga e descarga – próximo à esquina com a Luiz Alvez Pereira – será mudado para a Desembargador César Salamonte, esquina com a própria 17 de Julho.