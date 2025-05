Equipes do 28º Batalhão da Polícia Militar, do Grupo de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado (P2) realizaram a operação no local. Durante a abordagem, foram apreendidos 79 pinos de cocaína, 15 porções de maconha, duas pedras de crack, além de aparelhos celulares, um rádio transmissor e R$ 355 em dinheiro.

Os suspeitos foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. O material apreendido também foi encaminhado para a unidade.