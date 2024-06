VR: Tutuca e Cervejaria Paranoide discutem festival para promover turismo

Volta Redonda – O Festival da Paranoide foi pauta de um encontro na secretaria de turismo do Estado do Rio de Janeiro. O secretário de turismo, Gustavo Tutuca, e os cervejeiros Felipe Cobucci e Lucas Oliveira, sócios da Cervejaria Paranoide, se encontraram para falar sobre o evento e discutir estratégias para promover ainda mais o turismo no Sul Fluminense por meio do circuito de produção de cerveja na região.

O secretário Gustavo Tutuca destacou a importância do evento no fomento ao turismo no interior do Rio.

“Dentro do festival terá um espaço destinado a cervejarias artesanais da região Sul do Estado que vai ajudar a divulgar esse produto importante, que faz parte de uma rota cervejeira importante do nosso Estado, além de promover o turismo em Volta Redonda e toda região”, afirmou Tutuca.

O Festival da Paranoide é o maior evento cervejeiro do interior do Estado do Rio de Janeiro. O evento será no dia 13 de julho, no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda. Com mais de 50 torneiras de chope liberadas – 15 produzidas pela Paranoide e mais de 35 cervejas de outros produtores espalhados pelo Brasil –, além de shows, praça de alimentação e estandes parceiros.