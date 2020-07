VR ultrapassa ocupação de 50% de UTI para Covid-19 e comércio permanecerá fechado por mais sete dias

Matéria publicada em 4 de julho de 2020, 16:28 horas

Ocupação de leitos de UTI registra 62%, um aumento de 13%, em relação ao acordo judicial estabelecido para a flexibilização do comércio no município

Volta Redonda- O município ultrapassou a taxa de ocupação de 50% dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para Covid-19, na rede pública municipal neste sábado, dia 04. A ocupação está em 62%, ou seja, um aumento de aproximadamente 13%, que representa 3 ou 4 pacientes a mais na rede pública. Com isso, o comércio de Volta Redonda permanecerá fechado por mais sete dias, devido ao acordo judicial estabelecido entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) com a Prefeitura de Volta Redonda.

A rede pública municipal tem mais de 50 leitos de UTI no total, sendo 27 deles isolados para paciente com Covid e, destes 50% estão ocupados. ou seja, 13 leitos de UTI. Para o comércio reabrir, pelo acordo firmado com o Ministério Público e a Justiça, a ocupação dos leitos destinados exclusivamente à Covid não pode passar de 50%.

Vale ressaltar que esta alta na ocupação pode estar diretamente relacionada ao fato do Hospital Regional Zilda Arns não estar mais recebendo pacientes. A decisão foi tomada pela organização social que administra a unidade há 14 dias, após o governo do estado ter atrasado em três meses os repasses para manutenção do hospital.

O governador Wilson Witzel se comprometeu a acertar o repasse até a última sexta-feira, mas até este sábado o impasse continuava. A organização social sem receber o dinheiro e também sem receber pacientes.

A taxa de ocupação de leitos de enfermaria, no Hospital de Campanha, aumentou para 16%, a maior taxa já registrada desde o início da pandemia do novo coronavírus em Volta Redonda, segundo o prefeito Samuca Silva. Os dados foram atualizados pelo prefeito Samuca, em transmissão ao vivo, nas redes sociais, na tarde deste sábado, dia 04. O prefeito informou que a partir de quinta-feira, dia 07, o Hospital de Campanha receberá 10 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Volta Redonda não receberá mais pacientes

de outras cidades na rede pública de saúde

O prefeito Samuca Silva disse que assinará ainda neste sábado um decreto que não vai permitir a entrada de novos pacientes com Covid-19, que não sejam da cidade, na rede pública municipal. Samuca disse que a medida é para preservar os atendimentos exclusivamente para os moradores de Volta Redonda.

Medicamentos Covid-19

Na semana passada, o município assinou uma parceria com a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) para tratar os casos leves da Covid-19, em Volta Redonda. Os medicamentos, segundo o prefeito Samuca, vão começar a serem distribuídos nesta quarta-feira, dia 08, na rede pública de saúde.

Casos Covid-19

Volta Redonda contabilizou mais uma morte por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, totalizando 76 óbitos pela doença. A vítima, era uma idosa, de 70 anos, com comorbidade, diabetes, dentro da faixa de risco. O município tem 1.863 casos confirmados, sendo que 1.418 pacientes podem ser considerados recuperados. Há 7.753 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, houve um aumento de 3.49%, de ontem para hoje em relação aos casos notificados, 2.719 casos descartados para o coronavírus.