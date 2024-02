VR: Unidades de saúde recebem medicamentos para atender pacientes com dengue

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou no sábado (17) a distribuição dos remédios e equipamentos que chegaram à cidade para o atendimento de pacientes com suspeita de dengue ou que testaram positivo para a doença.

De acordo com a prefeitura, os insumos vieram do Rio e foram disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) e estão chegando às unidades de saúde da rede municipal de acordo com a demanda de cada uma delas.

Antes de chegarem às unidades, os itens de farmácia foram levados para a Farmácia Central, e entre eles estavam: 21,6 mil comprimidos de dipirona sódica (500 mg); 11.880 frascos de 10 ml de dipirona sódica; 21 mil frascos de 500 ml de soro (cloreto de sódio 0,9%); nove mil ampolas de 10 ml de água destilada estéril; e 5.940 comprimidos de Paracetamol 500 mg.

O restante do material foi enviado para o setor de Almoxarifado da prefeitura e inclui, entre outros: dois tipos de agulhas descartáveis, totalizando 13,8 mil unidades; nove mil seringas descartáveis de 5 ml e outras nove mil de 20 ml; 18 mil de luvas de procedimento no tamanho médio, e mais 18 mil de tamanho grande; e mais de seis mil cateteres intravenosos periféricos com dispositivo de segurança, de três tipos diferentes.

A remessa também conta com 20 longarinas e 20 cadeiras de hidratação, sendo que as cinco primeiras unidades de cada uma já foram entregues na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro São Geraldo, onde funciona um dos Centros de Hidratação montados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A diretora do Departamento em Vigilância em Saúde da SMS, Milene Paula de Souza Silva, disse que os insumos são um aporte que vai se somar ao que já havia em estoque, a fim de atender a uma demanda crescente. Ela aproveitou para reforçar a orientação de que os pacientes devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa, inclusive para pegar os resultados dos exames.