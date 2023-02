VR volta a vacinar crianças entre seis meses e quatro anos contra Covid - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2023, 14:52 horas

Aplicação foi retomada nesta quarta-feira; vacina utilizada é a Pfizer Baby e está disponível em unidades de Saúde de cinco bairros



Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda retomou nesta quarta-feira (15) a vacinação contra a Covid-19 para crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos de idade. A vacina utilizada será a Pfizer Baby, da qual o município recebeu duas mil doses na última terça-feira (14).

Devido ao estoque, a aplicação da vacina será das 8h às 16h em cinco unidades básicas de Saúde (UBSs) e da Família (UBSFs) nos bairros Conforto, Retiro, Santo Agostinho, Jardim Paraíba e Água Limpa. É preciso apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS da criança para ser feita a imunização.

O médico sanitarista da secretaria de Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, explicou que o estoque atenderá as crianças para a primeira dose, e também aquelas que ainda não tomaram a segunda. “Todas as crianças (nessa faixa etária) devem receber a primeira dose nessas unidades de saúde. As que já receberam, estamos intensificando a busca ativa por telefone, convocando as famílias para que retornem à unidade e completem o esquema vacinal de seus filhos”, disse.

Outros imunizantes

A Secretaria de Saúde informa que o estoque de CoronaVac está zerado no município e ainda não há previsão de reabastecimento. A vacina é indicada para crianças a partir de três anos de idade. Já a Pfizer infantil, recomendada para crianças entre os cinco e 11 anos de idade, a previsão é que novas remessas sejam entregues após o carnaval. Quanto à vacinação contra Covid-19 para adultos, ela segue normalmente em todas as unidades básicas de Saúde para as pessoas que ainda não completaram seu esquema vacinal.

Com a introdução da vacina bivalente, que protege contra as novas variantes da Covid-19, as pessoas que já tomaram pelo menos duas doses de vacina deverão se revacinar com a dose da bivalente. A previsão é que esta vacina esteja disponível a partir do próximo dia 27.