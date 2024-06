VR:Polícia Civil prende em flagrante borracheiro suspeito de matar homem a marretadas

Volta Redonda – A Polícia Civil prendeu no final da tarde desta quinta-feira (20) um borracheiro de 49 anos, suspeito de matar a marretadas Geovanni Alves Amaral, de 40 anos, mais conhecido como Barão. O corpo foi encontrado por volta das 8h50 da manhã desta quinta-feira (20) em uma tradicional borracharia na Rua 758, no bairro Casa de Pedra.

De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE no local do homicídio, Geovanni foi morto a golpes de marreta de borracheiro, que provocaram um afundamento no crânio – o corpo estava nos fundos do imóvel. Enquanto a reportagem estava no local, um homem chegou para reconhecer o corpo. Abalado, ele confirmou se tratar de seu filho.

A cena do crime passou por perícia e o cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços.

O borracheiro foi preso por uma equipe policiais à paisana, que aguardaram o suspeito retornar ao imóvel, o que aconteceu volta das 16h30. Ele recebeu voz de prisão e, na delegacia, confessou o crime.

Segundo informações preliminares, ambos seriam usuários de drogas e teriam se desentendido; contudo, o caso ainda está sendo investigado pela 93ª DP. O corpo de Geovanni será sepultado nesta sexta-feira (21), no Cemitério Municipal do Retiro.