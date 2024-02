Wagner Magalhães de Miranda apitará Vasco e Flamengo no domingo (4)

Rio de Janeiro – Após a grande polêmica, que durou toda esta semana por conta da escolha do árbitro que apitaria o ‘clássico do milhões’ entre Flamengo e Vasco, no domingo, ás 19h, no Maracanã, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em consenso com os dois clubes, anunciou nesta sexta-feira, (2), que o árbitro Wagner Magalhães de Miranda comandará a arbitragem da partida.

De acordo com a FERJ quatro árbitros foram apresentados pelo Departamento de Arbitragem aos clubes, que entraram em um consenso que Wagner, que foi árbitro FIFA, até 2023, é a melhor opção.

No clássico Wagner terá como auxiliares: Luiz Claudio Regazone (assistente 1), Gustavo Mota Correia (assistente 2), Grazianni Maciel Rocha (4º árbitro). Jackson Lourenço Massarra será o técnico de arbitragem. O VAR ficará sob o comando de Rodrigo Nunes de Sá, que terá na equipe: Bruno Arleu de Araújo (AVAR 1), Diogo Carvalho Silva (AVAR 2), Simone Xavier de Paula e Silva (Quality Manager) e José Carlos Santiago de Andrade (Observador VAR.

Alex Gomes Stefano comandará arbitragem de Sampaio Corrêa e Voltaço

Além da escolha e divulgação da equipe de arbitragem do clássico a Federação também anunciou quais serão os árbitros das outras partidas desta rodada e ficou decidido que Alex Gomes Stefano, apitará o jogo entre Sampaio Corrêa e Voltaço, ás 15h45, no domingo (4), no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema.