Waltinho da Ambulância confirma pré-candidatura a vereador

Waltinho da Ambulância confirmou que é pré-candidato a vereador em Barra Mansa pelo partido Agir. Atualmente trabalhando como coordenador de manutenção da UPA, ele pretende focar seu trabalho, caso seja eleito, na área da saúde.

Com vasta experiência no setor, Waltinho acredita que uma saúde de excelência é fundamental para a qualidade de vida dos munícipes. “Tratar os pacientes com acolhimento e carinho é muito importante, pois, aliada com um atendimento de qualidade, dá dignidade para o povo. Sabemos que existem dificuldades, mas trabalhamos muito para sempre estarmos num ótimo patamar”, revelou.

Outro projeto que Waltinho acompanha de perto é a implementação do Hospital Municipal. “A Prefeitura de Barra Mansa protocolou em junho de 2022 uma ação que visa à desapropriação do antigo Hospital e Maternidade Menino Jesus de Praga, localizado no Ano Bom. O objetivo é reformar e adequar o local para implantação do futuro Hospital Municipal da cidade. Tenho acompanhado isso de perto e estamos na expectativa que em breve teremos boas notícias”.

Waltinho da Ambulância é primeiro suplente de vereador e chegou a ocupar uma cadeira no Legislativo entre outubro de 2023 e fevereiro de 2024. “Na ocasião, conseguimos votar o plano de cargos e salários da Guarda Municipal e assim valorizar a categoria”, concluiu