Washington Uchôa busca parceria para campanha de conscientização no trânsito

Volta Redonda – Nesta segunda-feira (29), o vereador de Volta Redonda, Washington Uchôa (MDB), esteve na Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para uma reunião com o secretário, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, em busca de parceria para continuar com o projeto “Essa vaga não é sua!”, que busca conscientizar os motoristas a não estacionarem de forma irregular em vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência.

Participaram também da reunião a coordenadora da Patrulha do Idoso, Elisabete Teixeira, e o major Silvério, coordenador da Operação Segurança Presente em Volta Redonda.

“Já realizei essa campanha há algum tempo e acho importante retornar com ela. Estive na Semop, pois acredito que é preciso intensificar a fiscalização, principalmente em portas de escolas. Tenho recebido muitas reclamações de mães de crianças com deficiência que estão encontrando dificuldade em utilizar essas vagas, por conta da imprudência de motoristas”, disse o vereador Washington Uchôa.

O coronel Luiz Henrique ficou de ajudar na campanha e criar um dia para fazer o trabalho nas ruas da cidade. Segundo ele a campanha é importante para garantir o direito dos PCDs (Pessoa com Deficiência).

“Conheci também a sala de monitoramento do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) que pode ajudar no monitoramento dos motoristas que estacionam de forma irregular, que param em vaga não permitida”, disse o vereador, que também é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência na Câmara Municipal, ressaltando que o panfleto já está pronto e em breve a campanha estará nas ruas.