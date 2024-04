Washington Uchôa e secretária de Saúde discutem criação de centro para cuidar de crianças com TEA

Volta Redonda – O vereador Washington Uchôa (MDB) se reuniu, nesta semana, com a secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, para levar algumas demandas feitas a ele por pais de crianças com deficiência. Entre as demandas estavam a possibilidade de disponibilizar vagas para consultas com psiquiatras e neurologistas para os pais atípicos; utilizar a estrutura física e profissional dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), solicitando que a SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) realize palestras e rodas de conversas com enfoque nas mães, pais e/ou cuidadores de Pessoas com Deficiência; foi falado também sobre o fato de a saúde bucal ter uma melhor organização para as crianças atípicas.

A secretária afirmou ao vereador que no município já existe um projeto pronto para instalação de um centro específico para cuidar de crianças com autismo e seus familiares, o que falta agora é verba para tirá-lo do papel.

“É um centro completo e cheio de especialidades, que vai ajudar tanto as crianças com autismo, quanto seus familiares que também precisam de apoio”, disse Conceição.

Aproveitando, o vereador comentou com a secretária sobre a possibilidade de a cidade ter uma campanha em maio, específica para cuidar de mães e responsáveis de crianças com deficiência, que muitas vezes se deixam de lado por não terem uma rede de apoio. A secretaria de Saúde poderia disponibilizar consultas ou mais vagas, ao modelo do que faz no “outubro rosa” e “novembro azul”.

“Já fui procurado por muitas mães que mal conseguem assistir a uma TV por falta de tempo, imagine conseguirem procurar um médico. Precisamos cuidar de quem cuida também”, afirmou Washington, que é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência na Câmara Municipal.

O parlamentar entregou à secretária uma lista com o nome de mais de 700 mães que precisam de cuidados e a secretária se comprometeu em montar um projeto de apoio voltado a elas.

Apadem

No mesmo dia o vereador esteve no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, juntamente com a Márcia das Candeias, que faz parte do conselho da Apadem (Associação de Pais de Autistas e Deficientes Mentais). Márcia pediu ajuda, pois o conselho, que existe a mais de 20 anos, até hoje não tinha uma sede própria.

“Graças a Deus e ao apoio do prefeito, já conseguimos um imóvel para alugar e resolver essa questão”, afirmou o vereador.