Washington Uchoa participa de formatura da primeira turma de Libras em sua secretaria

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 16:40 horas

Volta Redonda – Na noite desta quarta-feira, 2, no auditório da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), os 38 alunos da primeira turma do curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) promovido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Volta Redonda receberam os diplomas. Todos concluíram o módulo básico do curso e parte da turma vai continuar a capacitação com aulas mais avançadas ainda neste ano. O curso teve duração de cinco meses e, inicialmente criado para os servidores públicos, foi aberto para a comunidade, devido à demanda apresentada.

O secretário da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda, o pastor Washington Uchôa, voltou a afirmar que o sucesso dos projetos da pasta se deve à parceria com as outras secretarias municipais e instituições, além do apoio irrestrito do prefeito Neto.

“Neste caso, contamos com o apoio da Smac, através do secretário Munir Francisco, que cedeu o espaço para as aulas, e do IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro), com a intérprete de Libras, Eliete Guimarães Vasques, que também atua na SMPD e coordenou o curso”, contou.

Pastor Washington reforçou que as ações da secretaria são pautadas na promoção de oportunidades. “Sabemos que as pessoas com deficiência têm capacidade, só precisam de uma chance de inserção no mercado de trabalho e acesso à educação, e estamos trabalhando nisso”, disse, lembrando que o curso de Libras é fundamental para que isso aconteça, pois permite a comunicação.

De acordo com o secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, o ano passado foi marcado para reconstrução da cidade, após quatro anos de abandono.

“Mas a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência foi um grande avanço. O que a equipe do pastor conseguiu conquistar em menos de um ano merece os parabéns. As ações de inclusão passam pela mobilidade urbana, por emprego e educação e, agora, pela comunicação. Todos estão de parabéns, principalmente os formandos que estão promovendo a inclusão na prática”, falou Munir.

O assessor da prefeitura, Deley de Oliveira, também parabenizou os formandos e afirmou que aprender a linguagem de sinais é sinal de solidariedade e amor ao próximo. “É de pessoas com estas características que a nossa sociedade precisa”.

O professor João Paulo de Araújo Delgado era um dos mais felizes na cerimônia de formatura. Deficiente auditivo, ele afirmou que a divulgação da língua de sinais na sociedade vai tornar as pessoas surdas realmente livres, podem se comunicar, sem precisar de intérpretes. E é justamente isso que Isabella de Lima, da equipe da Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda, uma das alunas, espera.

“O curso me mostrou que eles são muito mais visuais que os ouvintes, e tenho certeza que cada um de nós está mais inserido na cultura deles e preparado para ser multiplicador da linguagem de sinais”, acredita.

Eliete Guimarães Vasques está feliz com o resultado do curso. “Conseguimos atrair diversos tipos de profissionais e vimos que cada um tem motivos diversos para estar aqui. E a dedicação dos alunos nos fez pensar em aulas mais avançadas de Libras. Vamos continuar os estudos com parte da turma”, contou.

O psicólogo Aroldo Claro de Paiva falou pelos alunos e foi o primeiro a receber o diploma. Um dos mais empolgados com o novo aprendizado, disse que vai seguir estudando.

“Aprendendo Libras estamos ajudando a garantir os direitos básicos dos não ouvintes. Hoje, eles são quase estrangeiros no próprio país, com dificuldade de acesso aos serviços de saúde, à Justiça e muitos outros. Temos que mudar isso”, falou.

Ana Cecília Bastos Alves é pedagoga e atua como auxiliar terapêutica. Ela fez o curso com o objetivo de trabalhar com os deficientes auditivos.

“Vou fazer a segunda etapa do curso da prefeitura, mas já ingressei numa pós-graduação on-line sobre Libras”, contou.

Tanto ela quanto Aroldo têm contato com pessoas surdas, ela por uma prima e ele por vizinhos de bairro. Mas Adriana Carla Rodrigues da Costa teve um motivo especial para fazer o curso. Ela se formou ao lado do filho, Carlos Eduardo Rodrigues Noronha, que é surdo.

“Ele estuda linguagem dos sinais desde muito cedo, mas é preciso aprender sempre para ajudar na inserção no mercado de trabalho. Hoje, com 19 anos, um certificado é muito importante. Vim fazer o curso para facilitar ainda mais a nossa comunicação e para incentivá-lo”, afirmou Adriana.