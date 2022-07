Wellington Silva comemora primeiro gol pelo Voltaço e projeta confronto diante do Angra pela A2

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 13:00 horas

Partida será nesta quarta-feira, dia 13, às 19h, no Raulino de Oliveira

Volta Redonda – Sem muito tempo para descanso, o Volta Redonda já se prepara para mais uma partida importante pela frente. Desta vez, o Esquadrão de Aço irá enfrentar o Angra dos Reis pela 4° rodada da Taça Corcovado, em partida marcada para esta quarta-feira, dia 13, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Autor do gol da vitória diante do Mirassol-SP no final de semana, o lateral-direito Wellington Silva comemorou o seu primeiro tento com a camisa tricolor.

– Não sou muito de fazer gols, mas saiu no momento certo. Só tenho que agradecer a Deus, minha família e meus companheiros que vêm acreditando no nosso trabalho. Agora é focar porque temos mais um jogo difícil pela frente diante do Angra dos Reis e precisamos da vitória para chegarmos no G2 do segundo turno do Estadual – afirmou o lateral, que ainda comentou sobre a grande vitória tricolor no final de semana.

– Foi um jogo muito difícil, corrido. Não é à toa que eles são líderes do campeonato. Trabalhamos muito, estudamos bastante o time deles e, na humildade, conseguimos os três pontos que serão cruciais para a nossa caminhada no decorrer desta Série C – ressaltou.

Ingressos

O Volta Redonda iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Angra dos Reis nesta quarta-feira, dia 13, às 19h, pela 4ª rodada da Taça Corcovado, o segundo turno do Campeonato Carioca A2. As entradas estão sendo vendidas a preço único de R$ 10.

Confira os pontos de venda:

Drogarias Povão

– Unidades Volta Redonda: bairros: Amaral Peixoto, Vila Santa Cecília e Retiro.

– Unidades Barra Mansa: Avenida Joaquim Leite, no Centro.

Supermercado Empório Brasil

– Loja do Retiro

Bilheteria do Raulino de Oliveira

– Apenas na quarta-feira, dia 13, a partir das 17h.

Gratuidades

As gratuidades serão distribuídas nesta quarta-feira, dia 13, a partir das 17h, nas bilheterias do Raulino de Oliveira.