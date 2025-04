WhatsApp é usado no golpe mais aplicado em 2024

País – Os golpes pelo WhatsApp, falsas vendas e a falsa central com supostos funcionários de bancos foram os principais ataques contra clientes bancários em 2024, segundo levantamento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A entidade alerta que, em um mundo cada vez mais digital e interconectado, a criatividade dos criminosos não conhece limites. “A cada dia, novas tentativas de golpes surgem, visando enganar e prejudicar a população”, diz a Febraban.

Neste ano, os golpes com maior número de reclamações foram: golpe do WhatsApp (153 mil), falsas vendas (150 mil), falsa central (105 mil), phishing ou pescaria digital (33 mil), falso investimento (31 mil), troca de cartão (19 mil), envio de falso boleto (13 mil), devolução de empréstimo (8 mil), mão fantasma (5 mil) e falso motoboy (5 mil).

O golpe do WhatsApp ocorre quando criminosos tentam clonar a conta da vítima. A orientação é ativar a verificação em duas etapas no aplicativo, criando uma senha que será solicitada periodicamente. Os golpistas tentam cadastrar o número da vítima em outro aparelho e, para conseguir o código de segurança enviado por SMS, enviam mensagens se passando por serviços de atendimento ao cliente, solicitando que a vítima forneça o código.

No golpe da falsa venda, os criminosos criam sites falsos que imitam e-commerces, enviam promoções inexistentes por e-mail, SMS e WhatsApp, além de manterem perfis falsos em redes sociais. A recomendação é desconfiar de preços muito abaixo do mercado e evitar clicar em links desconhecidos, dando preferência a sites já consolidados.

Já o golpe da falsa central bancária, também conhecido como golpe do falso atendente, acontece quando o criminoso se passa por funcionário do banco e informa à vítima a existência de algum problema na conta. Ele solicita dados pessoais e financeiros e orienta a realização de transferências alegando regularização da conta ou cartão. A Febraban reforça que bancos não pedem senhas, dados pessoais, atualizações de sistemas nem transferências ou pagamentos. Caso receba uma ligação suspeita, o cliente deve desligar e, de outro telefone, entrar em contato com os canais oficiais da instituição.

O phishing, ou pescaria digital, é praticado com o envio de links maliciosos que instalam vírus e capturam dados das vítimas. Esses links são disseminados por e-mail ou mensagens falsas. A orientação é nunca clicar em links suspeitos e manter o antivírus atualizado.

No golpe do falso investimento, sites e perfis falsos prometem lucros rápidos e altos para atrair vítimas. A dica é desconfiar de promessas de ganhos fáceis ou superiores aos praticados pelo mercado financeiro.

A troca de cartão é um golpe frequente em que o criminoso, se passando por vendedor, troca o cartão da vítima no momento da devolução após uma compra. Observando a senha digitada, ele realiza compras com o cartão trocado. Com informações da Agência Brasil.