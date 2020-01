Wilson Witzel edita decreto sobre antecipação do 13º salário

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2020, 10:51 horas

Nascidos em janeiro receberão a primeira metade na sexta-feira (31)

Rio de Janeiro – O governador Wilson Witzel sancionou, nesta terça-feira (28), um decreto que regulamenta o pagamento da antecipação de 50% do 13º salário para os servidores ativos, inativos e pensionistas das administrações Direta e Indireta do Poder Executivo do Rio. Nascidos em janeiro receberão a primeira na metade ja na próxima sexta-feira (31). Ao todo serão depositados R$ 95 milhões para 35 mil ativos, inativos e pensionistas.

Grupos

Os depósitos vão ocorrer de acordo com as regras estabelecidas em três grupos.

– Grupo 1: Servidores ativos, inativos e militares: pagamento de 50% no mês do respectivo aniversário e o restante no mês de dezembro;

– Grupo 2: Servidores que ocupam exclusivamente cargos comissionados: o pagamento será efetuado no último dia útil do mês de junho, proporcional aos meses trabalhados a contar de 1º de janeiro, ou data de ingresso, e o restante no mês de dezembro;

– Grupo 3: Pensionistas beneficiários de pensão previdenciária: o pagamento será de 50% no mês de aniversário do instituidor da pensão e o restante no mês de dezembro.

Os nascidos em fevereiro receberão em folha suplementar, na última semana do mês. A partir de março, todos receberão os 50% do 13º salário no mês do aniversário. Ressalta-se que a antecipação será depositada sem incidência dos descontos legais.

Excluídos

Estão excluídos do decreto os empregados públicos, celetistas, em virtude do regime jurídico próprio que regulamenta o pagamento do 13º salário.

– Iniciamos 2020 mostrando, mais uma vez, o comprometimento do nosso governo com os servidores públicos. Estamos cumprindo o que prometi em dezembro. A boa gestão dos recursos públicos permitiu esse benefício para os servidores – destacou o governador Wilson Witzel.

O secretário de estado da Casa Civil, André Moura, ressaltou que a separação em grupos é uma demonstração do uso correto dos recursos públicos e que o decreto traz mais garantias para o funcionalismo público.

O secretário de estado de Fazenda, Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho, explicou que o pagamento mensal de 50% do 13º salário no mês de aniversário tem como um dos objetivos equilibrar o fluxo de pagamento do abono.

Segundo ele, medidas de aumento da arrecadação tributária, como as operações de semanais de combate à sonegação fiscal, são fundamentais para colocar a medida em prática.