Wilson Witzel inaugura UPP de Angra dos Reis que contará com 120 policiais militares

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 17:12 horas

Angra dos Reis – O governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, inaugurou oficialmente a UPP (Unidade de polícia de Proximidade), de Angra dos Reis, nesta quinta-feira (23). A UPP conta com três bases: Parque Belém, Frade e Camorim Grande, totalizando um efetivo de 120 policiais militares, e pretende combater a criminalidade no município.

– Estamos reformulando o conceito das UPPs e, a partir da experiência da Unidade de Polícia de Proximidade de Angra dos Reis, vamos replicar o projeto para outras comunidades do estado. A ideia é que, além de garantir a segurança da população, as unidades também ofereçam programas sociais. Aqui, em Angra, teremos secretarias de Estado presentes, como a de Desenvolvimento Social e de Trabalho e Renda. Infelizmente, fomos dragados economicamente pela pandemia e tivemos que adiar algumas iniciativas, mas já estamos seguindo em frente – explicou o governador.

Índices

Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP), o reforço na segurança da cidade resultou na queda de índices de criminalidade como homicídios dolosos e roubos de veículos e de rua. Foram registrados 29 casos de homicídios dolosos entre janeiro e junho deste ano, 27 vítimas a menos do que no mesmo período de 2019. No índice de roubo de rua, houve uma redução de 57,85%: 57 casos registrados no primeiro semestre deste ano, contra 135 no mesmo período de 2019. Nos seis primeiros meses deste ano, foram registrados 16 casos de roubos de veículos, 72 a menos em comparação ao mesmo período de 2019.

– Implantar essas bases da UPP em Angra foi um grande desafio, que já têm grandes e importantes resultados. Conseguimos reduzir a criminalidade dos bairros de Angra dos Reis depois que reforçamos o policiamento – comentou o secretário de Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo.