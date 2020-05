Witzel publicará decreto com medidas de proteção contra a Covid-19 nesta segunda

Matéria publicada em 31 de maio de 2020, 19:58 horas

Rio – Em decreto que será publicado em edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira (01/06), o Governo do Estado vai prorrogar medidas de prevenção e enfrentamento à propagação do novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro. As determinações continuam valendo durante esta semana e as forças de segurança pública do estado seguem auxiliando as ações das prefeituras.

Para tratar da reabertura gradual da economia, o governo realizará uma reunião, com a participação de representantes de diversas secretarias e da Comissão de Saúde, também nesta segunda-feira. No encontro, serão discutidos o cronograma de flexibilização das medidas restritivas e as regras técnicas para cada área ou serviço.