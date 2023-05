Xadrez, a estampa que não perde o poder!

Matéria publicada em 6 de maio de 2023, 13:10 horas

Por Vivi Fioravante

O xadrez é um clássico atemporal, por mais que ele apareça mais em algumas estações, como o outono-inverno, ele nunca sai de moda. Ele faz parte daquelas composições estampadas que não perdem seu poder jamais. Por isso, vale a pena investir em produções com ele.

A forma como a estampa xadrez faz questão de estar presente é incrível! Não precisa ser um especialista para perceber que a estampa xadrez é um daqueles clássicos que sempre está na moda!

As estampas estão em constante inovação no mundo da moda e sempre são reinventadas, deixando os looks ainda mais charmosos e elegantes. Com o xadrez não é diferente!

Ele é super versátil e pode ser encontrado em uma variedade de estilos e tecidos. É usado em todas as estações, porém ganha mais destaque no outono-inverno, em peças como casacos, blazers e saias.

O xadrez é um curinga, podendo ser usado em looks tanto para o dia quanto para a noite. Além disso, é possível fazer diversas combinações com a estampa fazendo com que looks simples se tornem totalmente únicos.

Estampa xadrez é muito democrática e sempre é válida para compor diferentes looks estilosos do dia a dia. Seja em looks formais ou totalmente despojados, essa estampa fica perfeita em qualquer ocasião. Então, cores neutras e até mesmo coloridas podem criar lindas composições de looks. Enfim, ela pode ser combinada de diversas formas e estampas, tudo vai depender do seu estilo.

Descobrir várias maneiras de usar uma peça é garantir sua vida longa no guarda roupa e finalmente deixar de lado aquele pensamento de “não tenho roupa”. O xadrez é uma estampa que vai viver anos no seu visual sem perder a majestade. Por isso, abuse nos looks com essa estampa!