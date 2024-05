XIX Copa Diarinho: 16 equipes avançam de fase no Sub-13

Volta Redonda – Após mais uma rodada da XIX Copa Diarinho, realizada no último fim de semana, 16 equipes avançaram para a terceira fase na categoria Sub-13, sendo oito na Série Prata e oito na Série Ouro. No Sub-17, que estreou na Série Prata, classificaram-se quatro times, em eliminatórias válidas pelas Chaves A e B.

O Sub-13 entrou em quadra no sábado (18), nos períodos da manhã e tarde. Ao todo foram marcados 230 gols, em 45 jogos. A maior goleada registrada na Série Ouro foi durante partida realizada no ginásio do bairro Vila Rica-Tiradentes, pela Chave I, quando o ‘Gente que Faz’ de Vassouras venceu o ‘Vila Julieta’ de Resende por 10 a 1. Pela Série Prata, no placar mais elástico da Chave K, o Retiro atropelou Santo Agostinho Az por 9 a 2.

No domingo (19), na estreia do Sub-17, foram disputados seis jogos no ginásio do Santo Agostinho, com as redes balançando com o total de 49 gols. A maior goleada do dia foi pela Chave A, com o Açude TA derrotando o SMAS da Vila Americana por 16 a 0.

As equipes classificadas no Sub-13 voltam às quadras no dia 8 de junho. Já os times do Sub-17 jogam no dia 22 de junho. Em ambas as categorias, os locais dos confrontos ainda serão definidos pela organização da competição.

EQUIPES CLASSIFICADAS

SÉRIE PRATA – SUB 13

Grupo I

1º Lugar – Esperança do Amanhã Santo Agostinho

2º Lugar – SMAS / Vila Americana

Grupo J

1º Lugar – Três Poços T

2º Lugar – EFATA VR

Grupo K

1º Lugar – Gin Vila Rica 13B

2º Lugar – Barça VR

Grupo L

1º Lugar – Nesec

2º Lugar – Açude TA

SÉRIE OURO – SUB 13

Grupo I

1º Lugar – Gente Q Faz

2º Lugar – Esp Amanhã Pinheiral

Grupo J

1º Lugar – Firjan SESI VR

2º Lugar – Suel Futsal Azul

Grupo K

1º Lugar – Pumas FC B

2º Lugar – A. Porto Real

Grupo L

1º Lugar – Náutico Futsal

2º Lugar – Diamantes

SÉRIE PRATA – SUB 17

Grupo A

1º Lugar – Açude TA

2º Lugar – Nesec

Grupo B

1º Lugar – Santo Agostinho

2º Lugar – Santa Cruz