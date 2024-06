Volta Redonda – Fechando a rodada das semifinais, no Sub 11, Série Prata, o Açude TA derrotou o SMAS/São Sebastião por 5 a 3. O time vai enfrentar na final o Instituto Dagaz, que goleou o Siderlândia C Lilly por 4 a 1.

