XIX Copa Diarinho de Futsal: Final da competição será transmitida ao vivo pelo DIÁRIO DO VALE

Volta Redonda – Neste final de semana, sábado (29) e domingo (30), será o encerramento da XIX Copa Diarinho de Futsal, promovida por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o DIÁRIO DO VALE. Serão ao todo 11 jogos, no ginásio do bairro Retiro. Para abrilhantar o final da competição, que contou com a participação de três mil atletas, de 7 a 17 anos, as partidas terão transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook do DIÁRIO DO VALE.

O DIÁRIO DO VALE fará uma ampla cobertura das finais, com profissionais de diversas áreas. Jornalistas e fotógrafos produzirão conteúdos em tempo real para as redes sociais e o site do jornal, além do material para a edição impressa e um caderno especial da Copa Diarinho, que circulará durante a semana.

Em mais uma ação inovadora, assim como aconteceu na abertura da competição, estará uma equipe de ouro do rádio, formada pelos narradores Oscar Nora e Júlio Cesar. No sábado (29), a partir das 8h, terão início as finais da Série Prata. Já no domingo (30), no mesmo horário, as decisões serão válidas pela Série Ouro.