XIX Copa Diarinho: Goleiro do Náutico recebe apoio especial nos seus jogos

Volta Redonda – O sábado (18) seria apenas mais um dia de rodada da XIX Copa Diarinho de Futsal, porém, uma cena chamou a atenção atrás do gol da equipe Sub-13 do Náutico. Ali é o ponto de encontro de uma família que, além do time, torce fervorosamente pelo goleiro João Pedro, de 12 anos.

Tanta proximidade com o garoto tem uma justificativa louvável. O pai do arqueiro, Rafael Eleutério, de 44 anos, é deficiente visual e em todos os jogos, gosta de ficar estrategicamente perto do filho para dar aquele apoio e sentir melhor o calor da partida.

O esporte já é coisa familiar na vida de Rafael. Desde os 16 anos ele participa como atleta em competições de futebol de cegos, tendo, inclusive, disputado o Campeonato Brasileiro da modalidade. “Sempre gostei de jogar futebol. Já tive a oportunidade de defender diversas equipes em todo o país. Futebol sempre foi uma paixão para mim. Agora aproveito para torcer pelo meu filho, que quer seguir essa carreira. O primeiro incentivo tem que vir de casa, e é isso que estamos fazendo”, afirmou Rafael, que é torcedor fanático do Flamengo.

Com tanto apoio e carinho a poucos metros da sua meta, o goleiro João Pedro, que há um ano atua pelo Náutico, fica mais tranquilo para defender seu time. “Todo jogo minha família vem me apoiar. Eles ficam pertinho, atrás do meu gol, e isso é muito bom”, comentou o garoto.

Outro membro da família, que é morador do bairro Santa Cruz, o avô Elias Augusto, conhecido como “Véio”, é um dos mais entusiasmados. “Todo jogo é isso. A família vem unida para torcer. Aqui é só alegria”, definiu ele.

Ao final de mais uma rodada, todos voltaram para casa feliz pelas atuações do João Pedro, que garantiram a classificação do Náutico para a próxima fase. E a família já tem encontro marcado para o dia 8 de junho, quando o goleiro volta à quadra para enfrentar o A. Porto Real, às 14h, no ginásio do Retiro. Ver mais emoção por aí.