XIX Edição da Copa Diarinho é marcada por uma enxurrada de gols

Volta Redonda – A XIX edição da Copa Diarinho de Futsal que é a maior competição esportiva infanto-juvenil do interior do estado, chegou a sua reta final repleta de números expressivos.

Dentre eles, se destaca o grandioso número de gols marcados (2.666), até o momento, pelos jovens goleadores da região Sul Fluminense, nas Séries Ouro e Prata, nos 550 jogos da Copa até agora.

Na Série Ouro, na qual participam equipes particulares de Volta Redonda e times de cidades como: Barra Mansa, Porto Real, Rio Claro, Lídice (distrito de Rio Claro), Resende, Pinheiral e Vassouras, foram marcados 1.459 gols, em 277 partidas, o que representa uma média de 5,3 gols por jogo. A categoria com maior média de gols nesta Série foi a Sub-15, com 6,4 gols /partida.

Já a Série Prata, disputada por equipes de projetos da Prefeitura de Volta Redonda e outros sem fins lucrativos da cidade, as redes foram balançadas 1.207 vezes, em 232 jogos, com uma média de 5,2 gols por jogo.

Assim como na Série Ouro, a categoria Sub-15 foi a que teve a melhor média de gols, 6,4 por partida.

Raul Victorino, assessor técnico da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda, destacou alguns motivos da alta média de gols da Copa Diarinho.

“Temos jogos com baixos números de faltas e interrupções. As equipes têm melhorado a qualidade na parte técnica e tática. Elas estão se preparando para jogar a Copa Diarinho. Tem treinadores que já estão preparando as suas equipes para a Diarinho de 2025. Acho muito gratificante isso, pois vemos a confiança que eles têm na organização da Copa”, disse o assessor técnico.

Decisões acontecerão no sábado e domingo no Retiro

As partidas finais das categorias que vão da Sub-11 a Sub-17, das Séries Outo e Prata da XIX Copa Diarinho serão disputadas na manhã de sábado (29) e domingo (30), no Ginásio do bairro Retiro, com os seguintes jogos: