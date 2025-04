Xô, dengue!’: teatro de fantoches ensina crianças a combater o mosquito

Volta Redonda – ‘Xô, dengue’! A frase é repetida ao fim do teatro de fantoches com a participação dos personagens menino Zezinho, Dona Maricota (avó do Zezinho), Dr. João, o agente de saúde Thiago e, ela, a Denguita – mosquito fêmea transmissora da dengue, zika e chikungunya. Na tarde desta quinta-feira (10), alunos da Escola Municipal Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda, receberam o miniespectáculo que narra a história de Zezinho, que foi infectado pela dengue, através da picada do mosquito.

O espetáculo tem duração de seis minutos e tem como objetivo levar, de forma lúdica e educativa, informações sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, por meio da equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda.

Na história, a avó Dona Maricota leva o neto até o médico, o Dr. João, que dá o diagnóstico e orienta para hidratação. Em seguida, o agente de saúde Thiago visita a casa da família e encontra focos do Aedes aegypti no quintal. A partir daí, as orientações de prevenção e combate ao mosquito começam para a criançada.

Para o coordenador da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Silmar Ferreira Gomes, a melhor forma de combater a dengue é por meio da prevenção.

“As crianças são ótimas como agentes multiplicadoras, trabalhar esse tema de maneira criativa é primordial para que elas possam chegar em casa e replicar as orientações para os pais, avós e demais familiares”, disse o coordenador, acrescentando um agradecimento especial a equipe do Banco da Cidadania, responsável pela confecção dos fantoches.

As escolas das redes pública ou privada que quiserem receber o teatro de fantoches com o tema “Xô, dengue” podem entrar em contato com a Vigilância Ambiental de Volta Redonda pelo telefone (24) 3512-8498 ou WhatsApp (24) 99233-4480.