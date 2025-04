XX Copa Diarinho de Futsal: Equipes intensificam treinamentos de olho na próxima rodada

Volta Redonda – Após uma pausa nos jogos devido ao feriado prolongado, as equipes participantes da XX Copa Diarinho de Futsal voltam à ativa neste fim de semana, sábado (26) e domingo (27). Embora a bola não tenha rolado nos últimos dias, o ritmo nos treinamentos foi intenso. Muitos times aproveitaram a folga na tabela para ajustar detalhes técnicos e físicos, com foco total nos próximos desafios.

Um dos destaques da preparação foi a equipe Diamantes Sub-15, que entra em quadra no sábado pela Série Ouro. O técnico Rodrigo destacou o empenho dos atletas durante os treinos e revelou atenção especial às peculiaridades do ginásio do bairro 249, onde a partida será disputada. “Aproveitamos a semana para treinar movimentação, velocidade nas transições e tomadas de decisão rápidas. A quadra tem dimensões menores que o padrão, então demos ênfase nesse aspecto”, explicou.

Rodrigo Dantas também comentou sobre a novidade que a categoria Sub-15 representa no projeto. “Em 17 anos de trabalho, é a primeira vez que montamos uma equipe Sub-15. A maioria dos jogadores tem 14 anos e alguns até 13. Vamos tentar igualar as partidas com equipes certamente mais fortes fisicamente colocando mais velocidade nos jogos”, explicou.

Ginásio Açude trabalha foco e preparo emocional

Na Série Prata, o Ginásio Açude, que integra o quadro de equipes treinadas por professores de educação física da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), será representado em diversas categorias e também utilizou o período de pausa para reforçar o entrosamento e o preparo mental dos atletas. O professor Gustavo de Oliveira, responsável pelas equipes Sub-9 no sábado e Sub-13 no domingo, destacou a importância do equilíbrio entre treino e descanso.

“Usamos o último treino antes da pausa para corrigir posicionamentos e conversar com os atletas. Também reforçamos que o descanso é fundamental. Voltamos na quinta para os ajustes finais”, comentou.

Gustavo também enfatizou a proposta pedagógica por trás da competição. “Queremos proporcionar a melhor experiência possível para cada aluno. Mais do que vencer, o foco está na participação de todos”, ressaltou.

Já o professor Gabriel Pacheco, que comanda os times da tarde do Ginásio Açude — quatro equipes Sub-13 e duas Sub-15 —, relatou otimismo para a sequência da competição. “O feriado ajudou os alunos a descansarem e aliviarem a pressão. Na quinta-feira faremos o último treino e, na sexta-feira, teremos jogos-treino internos. A expectativa está altíssima. Estamos prontos para buscar a classificação e, quem sabe, o título, projetou o professor.