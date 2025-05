XX Copa Diarinho de Futsal: Ginásio do Açude se destaca na competição com campanhas invictas e múltiplas classificações

Volta Redonda – Tradicionalmente reconhecido pela forte participação na Copa Diarinho de Futsal, o Ginásio do Açude mais uma vez demonstra sua força no torneio. Como em edições anteriores, o bairro inscreveu diversas equipes na competição. Contudo, mais do que o número expressivo de times, o que tem chamado a atenção é a qualidade técnica apresentada pelos atletas, refletida na excelente campanha até o momento.

No último fim de semana, foram definidos os classificados para a próxima fase da Copa, e as equipes do Ginásio do Açude brilharam, especialmente nas disputas da Série Prata. Um dos destaques foi a categoria sub-9, que em chave única teve uma atuação impecável, vencendo os três jogos.

Já na categoria sub-13, o desempenho também foi expressivo: duas equipes representaram o Ginásio do Açude, conquistando as primeiras colocações da chave — uma equipe terminou em primeiro lugar e a outra assegurou a segunda colocação, ambas avançando para a próxima etapa do torneio.

A rodada também foi marcada pela boa performance das equipes sub-15 do ginásio, que igualmente garantiram classificação. Assim como no sub-13, duas equipes foram classificadas, com destaque para uma que encerrou a fase em primeiro lugar e outra em segundo, reforçando o protagonismo do bairro na competição. Todos esses resultados são fruto do trabalho técnico coordenado pelos professores Gustavo de Oliveira e Gabriel Pacheco, que têm desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento e na preparação dos jovens talentos.

Rodada Adiada

O próximo fim de semana não terá rodada, por conta do feriado, e as equipes aproveitarão a folga no calendário esportivo para aprimorar os treinamentos. Feliz com a campanha da garotada, o coordenador geral do Ginásio Açude, professor Ivan dos Santos, afirma que a expectativa agora é de que as equipes mantenham o ritmo e continuem avançando nas próximas fases da competição, consolidando ainda mais sua tradição na Copa Diarinho de Futsal. “É muito gratificante participar desse grande campeonato e concretizar nosso trabalho com resultados. Conseguimos a classificação em todas as categorias, isso mostra o bom trabalho realizado com nossos alunos, que estão super empolgados para o restante da competição. Agora é seguir a preparação em busca dos títulos”, afirmou Ivan.