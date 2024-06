XXIV Corrida Rústica é realizada em Pinheiral

“A corrida rústica já se tornou tradição em nossa cidade e ficamos muito felizes com a participação dos atletas que saem de seus municípios para competirem em Pinheiral. A cada ano o evento atrai mais competidores e evidencia o crescimento esportivo na cidade. Abrimos o aniversário com o pé direito e esperamos que ano que vem ainda mais competidores venham estar conosco”, falou a secretária.

A secretária da pasta, Aline Gouvêa, destacou a importância do evento no incentivo à prática esportiva e convidou a população para estar presente nos quatro dias de festa nas Praças Brasil e Teixeira Campos.

“A corrida é uma excelente oportunidade para promover a saúde e a integração social, além de celebrar o aniversário de nossa cidade com muito entusiasmo. Agradeço a todos os envolvidos na organização e a cada participante de Pinheiral e outras cidades, que, com seu esforço e dedicação, tornam este evento um verdadeiro sucesso’, disse o prefeito.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, expressou sua satisfação com a realização de mais uma edição da corrida rústica, que marcou o início das celebrações pelo aniversário do município.

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral realizou no último domingo (9), a XXIV edição da tradicional Corrida Rústica. O evento que faz parte das celebrações pelos 29 anos do município, este ano bateu recorde de inscrições e contou com a participação de mais de 500 atletas profissionais e amadores. O município recebeu competidores de outras cidades como Itatiaia, Barra Mansa, e Volta Redonda.