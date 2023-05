Yasmin Santos foi a grande atração da 2ª noite da Festa do Divino

Matéria publicada em 28 de maio de 2023, 15:14 horas

Hoje (28) último dia da festa, o show principal será com o cantor Nando Reis

Angra dos Reis – A segunda noite de shows da Festa do Divino foi marcada por muita alegria e animação. O público chegou cedo para acompanhar as danças folclóricas, os artistas locais, e aguardar a principal atração da noite, a cantora Yasmin Santos, que foi recorde de público no Cais Santa Luzia.

As danças folclóricas abriram a noite de apresentações no “Império” montado no Cais Santa Luzia. Neste sábado (27), foi a vez dos Coquinhos, Lanceiros, Velhos e Marujos. Danças culturais que fazem parte das atividades da festa e envolvem toda a comunidade nas apresentações cheias de histórias do século passado.

​Os Coquinhos representam os filhos de escravos que dançavam homenageando o Menino Imperador. Os Lanceiros representam o corpo de guarda do Menino Imperador. Os Velhos simbolizam os antigos escravos da terra, que homenageiam o Menino Imperador com seus movimentos simples e alegres, usando máscaras para não serem reconhecidos. Já os Marujos, relembram os marinheiros da esquadra portuguesa que, segundo a lenda, tripulavam a barca que trazia o Menino Imperador. Vestidos com suas fardas, os Marujos dançam ao som de marchas e dobrados, evoluindo e formando diversos desenhos.

“Manter essa cultura folclórica da Festa do Divino é muito importante. É um grande momento para os moradores de Angra que participam ativamente de cada detalhe. As danças culturais devem ser mantidas para passar essa tradição por gerações, como tem sido feito aqui na cidade. Esse ano, estamos valorizando ainda mais os artistas locais, temos um espaço de artesanatos e também convidamos atrações musicais da nossa cidade para se apresentarem no evento”, reforçou o secretário de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, sobre a programação deste ano.

Após as atrações locais, foi a vez da cantora e compositora Yasmin Santos subir ao palco para cantar seus grandes sucessos. Os fãs, que aguardavam ansiosos por esse momento, aproveitaram e cantaram juntos as músicas já conhecidas em todo o Brasil, como “Saudade nível hard” e “Ciclo Vicioso”, que foi um dos grandes sucessos da novela Pantanal, na Globo.

“Eu só quero agradecer a presença de cada um aqui hoje, minha expectativa é muito grande, primeira vez em Angra dos Reis e quero conseguir voltar mais vezes para aproveitar as belezas dessa cidade maravilhosa. É um grande prazer participar dessa festa linda”, disse Yasmin Santos durante a apresentação.

Hoje a programação continua, no último dia da Festa do Divino. Após a apresentação das danças folclóricas, duas atrações locais, o cantor Lincoln Glauber e Kayu, vão abrir o show da grande atração da noite, o cantor Nando Reis.