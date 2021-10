Yorkshire que estava desaparecida em Barra Mansa é encontrada

Matéria publicada em 24 de outubro de 2021, 16:27 horas

Segundo Caique Biajoni, de 28 anos, ‘Mel’ retornou para casa ontem (23), após cuidados de uma família do bairro Goiabal que havia recebido a Yorkshire de um homem, não identificado, na sexta-feira (22)

Barra Mansa – A cadela de estimação ‘Mel’, que estava desaparecida desde a tarde de sexta-feira (22), em Barra Mansa, foi encontrada. A informação é de Caique Biajoni, de 28 anos, pai de uma criança de 6 anos, que é dona da Yorkshire.

Caique destacou que ‘Mel’ estava com uma família, sendo Gracieli e Rafael, além dos filhos do casal, Lívia e Filipe, que acolheram a Yorkshire e ‘cuidaram dela com muito amor’. Ele fez questão de expor seu sentimento de gratidão pelo gesto da família.

”Eles [família] são do bairro Goiabal. Gracieli me explicou que um rapaz, que não informaram o nome, pegou a ‘Mel’ em uma valeta próximo à moradia dele e como ele morava sozinho, não pôde ficar e passou a ‘Mel’ para essa família. Aí, na noite de sexta-feira, levaram no pet shop e depois para casa. No dia seguinte, a mãe do Rafael viu a reportagem de vocês [DIÁRIO DO VALE], e logo em seguida eles entraram em contato comigo”, explicou agradecido.