Zagueiro Dedé passa por cirurgia no joelho para correção postural

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 21:00 horas

Rio de Janeiro – O zagueiro Dedé, do Cruzeiro, foi submetido a uma cirurgia no joelho direito, na manhã do último domingo, dia 8, no hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio.

O procedimento foi realizado pelo doutor Max Ramos e acompanhado pelo doutor Márcio Tannure, e teve como objetivo fazer uma correção no eixo mecânico do jogador e restaurar estruturas articulares do joelho.

– Nós, da equipe, estamos bastante otimistas. A correção biomecânica do eixo vai ajudar na sobrecarga articular e no reequilíbrio muscular , situação que, por sua vez, poderia ser a causa de lesões – explicou Márcio Tannure.

Todo o processo durou quatro horas.

– O trabalho de restauração articular é minucioso, por isso, a cirurgia acaba sendo um pouco mais demorada – disse Tannure, acrescentando sobre o prazo de retorno do atleta aos gramados.

– Sou bem cauteloso em relação à prazo de retorno. Mais importante que cumprir um prazo é cumprir as etapas necessárias para que o atleta, médicos , fisioterapeutas e preparadores físicos envolvidos tenham a segurança de que esteja apto ao seu retorno. Estas etapas levam, normalmente, de cinco a seis meses. Em atleta, o processo pode ser mais rápido, mas, como o Dedé já passou por outros processos cirúrgicos, prefiro ser conservador. As primeiras semanas de tratamento vão deixar as coisas mais concretas em relação ao retorno – concluiu.