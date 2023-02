Zagueiro Manuel Capasso é apresentado no Vasco - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 08:40 horas

Rio – O Vasco anunciou o seu 11º reforço para a temporada 2023. O zagueiro argentino Manuel Capasso foi apresentado na tarde desta quarta-feira (22), no CT Moacyr Barbosa. O novo camisa 22 do Vasco concedeu entrevista aos jornalistas e falou sobre o novo clube.

– Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço ao Paulo Bracks e a todos que tornaram isso possível, a negociação se estendeu um pouco, mas estou aqui e estou feliz. Jogo pelos dois lados, na última temporada joguei pelo lado esquerdo, mas posso jogar pelo direito, isso fica a critério do Barbieri. Estou muito feliz e já treinando com os meus companheiros. Sou um zagueiro agressivo, com bom jogo aéreo e com critério para a saída de jogo – disse Capasso.

O zagueiro também ressaltou o motivo de escolher o alvinegro. Capasso também esteve presente no Maracanã para assistir as duas últimas partidas do clube carioca.

– Quando soube do interesse do Vasco, não tive dúvidas que deveria vir. Sabia que era uma instituição gigante aqui no Brasil. Estou muito entusiasmado e feliz por estar aqui. É um passo muito importante para a minha carreira. Vi dois jogos no Maracanã, fiquei impressionado, gostei muito da torcida. Estou feliz e confio em mim para este desafio, estou preparado – disse.

O camisa 22 destacou que conhece o futebol brasileiro e espera uma rápida adaptação.

– Na Argentina nós assistimos ao futebol brasileiro. Acredito que as características que observamos é a grande qualidade técnica dos jogadores, no geral alguns campos de jogo são melhores aqui também, então o jogo fica mais rápido, mais dinâmico, ida e volta. É um futebol diferente, mas confio em uma adaptação rápida – declarou.

Por fim, Capasso disse aos jornalistas que está em ótimas condições físicas e pronto para estrear.

– Me sinto muito bem, venho treinando esses dias em campo. Nunca deixei de treinar, sei que perdi as últimas partidas antes de vir, por conta das negociações, mas estou bem, estou pronto – finalizou.