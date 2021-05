Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 17:58 horas

Sul Fluminense – Com foco na experiência do usuário, a Zamix Multiplay realizou, neste 1º semestre, um investimento no valor de R$6.162.947,46. O projeto consiste em expandir a capacidade total de transmissão de sua malha óptica, ampliando também a capacidade de cobertura e tráfego de toda a rede Zamix, que atende os municípios de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Juiz de Fora, Mangaratiba, Resende, Valença, Vassouras e Volta Redonda.

Segundo o diretor técnico da Zamix, Fabio Lima, o objetivo deste investimento é promover o crescimento sustentável da provedora de internet, expandindo a capacidade para atendermos 100 mil clientes com conexão de alta qualidade, ampliando ainda mais a disponibilidade e estabilidade do serviço.

O projeto visa implementar tecnologias de ponta como o DWDM, multiplicando nossa capacidade de tráfego, e também a atualização do parque tecnológico nas estações centrais que transportam a internet para as todas as cidades atendidas, de acordo com as tendências tecnológicas do mercado mundial, combinando alta taxa de transmissão de dados com menor ocupação de espaço e consumo por bit transmitido.

– Toda a empresa está comprometida em prover a melhor experiência para nossos usuários, trabalhando para manter a qualidade do serviço e atender a crescente demanda, que se intensificou durante a pandemia, nos mantendo fieis à nossa visão: ser um sinônimo de confiança, nos tornando um líder de mercado e referência no serviço – destacou Fabio Lima, diretor técnico da Zamix Multiplay.

Sobre a Zamix

A empresa surgiu em 2010, em Volta Redonda. Na região Sul Fluminense, foi a primeira provedora a implementar a tecnologia GPON, contando com uma rede 100% fibra óptica, operada por equipamentos de última geração, o que nos permite sempre oferecer uma alta velocidade e qualidade no serviço de internet.

Atualmente, atendem mais de 70 mil clientes. Há 11 anos, Zamix atua em dois estados brasileiros, Rio de Janeiro e Minas Gerais, atendendo, principalmente, as cidades localizadas no sul do estado do Rio de Janeiro, bem como a Costa Verde.

A empresa oferece internet ultra banda larga de até 1000Mbps por usuário, proporcionando aos seus clientes sejam pessoas físicas ou jurídicas, a melhor experiência de conectividade possível. Contamos também com tecnologia de ponta, ultravelocidade, mais resistência, instalação grátis, atendimento 24 horas via telefone, Wi-fi de alta transferência grátis e franquia liberada.