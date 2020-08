Zampaglione regrava parceria roqueira com pegada mais pop

Matéria publicada em 12 de agosto de 2020, 11:52 horas

Angra dos Reis – Relembrando uma parceria de quase duas décadas, o músico Zampaglione, de Angra dos Reis, regravou a canção “Perto de mim”, de autoria dele e do cantor e compositor Renato Fiúza, quando ambos integravam a banda de rock Camália. Agora numa versão mais pop, a música segue sugerindo a necessidade de se autoanalisar perante à vida.

Com o lançamento marcado para o dia 15 de agosto, “Perto de Mim” é uma canção em que os compositores falam sobre a dificuldade de se entender como pessoa num mundo repleto de alto e baixos. Além disso, ela também revisita o passado mais “roqueiro” de Zampaglione, mas numa roupagem atual.

A música “Perto de Mim” foi gravada em modo home office, em Paraty, Angra dos Reis e Rio de Janeiro, e finalizada em Porto (Portugal) no estúdio do produtor Léo da Costa. Conta com os músicos Jefté Maia nas guitarras, Zampaglione no baixo e Voz, Humberto Ramos nos teclados e Renan Martins na bateria.

Em carreira solo desde 2016, Zampaglione mistura Pop e Nova MPB em sua sonoridade. Ele iniciou seus estudos musicais aos 11 anos, na Escola de Música Ernesto Nazareth, e passou por vários conjuntos de diferentes estilos – Rock, Pop, Reggae, MPB, Eletrônico e Samba Rock – até lançar seu projeto autoral. Em 2019, lançou seu primeiro single: “Te Espero Aqui”, que foi precedido por “Deixa Leve” e “Com Sorte”. “Perto de Mim” é o quarto single do conjunto de canções que se transformou no EP “Matéria”, que ainda contará com duas outras canções.

Ouça “Perto de Mim”: (https://ffm.to/zampaglione-perto-de-mim)