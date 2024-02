Zé Felipe, SPC e Banda Santa Cecília nos 357 anos de Paraty

Paraty – A cidade de Paraty irá completar 357 anos na próxima quarta-feira (28). Serão quatro dias de shows e homenagens em comemoração ao aniversário da cidade.

O prefeito Luciano Vidal preparou uma extensa programação de shows que acontecerão no centro. As festividades começam no sábado (24), e vão até o dia do aniversário, 28 de fevereiro. Todos os shows são gratuitos.

A Praça Matriz, recebe no domingo (25), o grupo Só Pra Contrariar, que se apresenta a partir das 21h30. O grupo de pagode teve seu auge nos anos 90, com sucessos como ‘Essa Tal Liberdade’, ‘A Barata’, ‘Depois do Prazer’, ‘Que Se Chama Amor’, ‘Quando é Amor’, ‘Domingo’, entre outros. Outro nome de destaque na programação será o do cantor Zé Felipe, que se apresenta na terça-feira (27). O cantor sertanejo quer levantar o público com os hits ‘Revoada no Colchão’, ‘Roça em Mim’, ´Saudade de Você´, ‘Vacilão’ e ‘Toma Toma Vapo Vapo’. Em todos os dias de programação terá apresentações de DJs e artistas da cidade.

A programação também conta com show gospel de Jefferson e Suellen, artistas regionais e DJs que irão deixar a festa ainda mais animada com um repertório cheio de sucessos. Para finalizar as comemorações, a Banda do Síndico, formada por alguns integrantes da banda Vitória Régia, que acompanhou Tim Maia durante sua carreira, vai incendiar a plateia.

A prefeitura também preparou uma grande surpresa para o público. Além do tradicional parabéns, com corte do bolo, um cortejo da Banda Santa Cecília, acontece na quadra da Igreja Matriz no dia 28 de fevereiro após a Santa Missa na Igreja Matriz.

PROGRAMAÇÃO

Praça da Matriz

Domingo (25)

21:30h – Só Pra Contrariar

DJ Vinicius

Segunda (26)

20h – Jeferson e Suellen

Terça (27)

20h – É Tudo Nosso

22h – Zé Felipe

Dj Marcos Ferrari

Quarta (28)

19:30h – Santa Missa

21h – Corte do bolo com Banda Santa Cecília

22h – Banda do Síndico

DJ Calixto Loop