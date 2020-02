Zoinho sofre AVC e está internado em Volta Redonda

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 18:26 horas

O ex-deputado federal Jorge de Oliveira, o Zoinho, foi internado com sintomas de AVC (Acidente Vascular Cerebral) no Hospital da Unimed, em Volta Redonda.

***

Zoinho também foi vereador em Volta Redonda e candidato a prefeito.

***

Segundo informações de parentes, ele passou mal na terça-feira, dia 25, quando estava na Prainha, em Angra dos Reis, e foi internado no Hospital da Praia Brava.

***

Na quinta-feira, dia 27, foi transferido para o Hospital da Unimed de Volta Redonda para fazer mais exames.

***

De acordo com a família, o quadro dele é estável.

***

Ele está consciente, internado na enfermaria, para observação.

Pedido

O prefeito de Piraí, Dr. Luiz Antonio (PDT), recebeu, nesta quinta-feira (27), o presidente da Associação de Moradores da Ponte das Laranjeiras, Washington Luiz da Silva. Na oportunidade, foi entregue ao chefe do executivo municipal um abaixo assinado solicitando a reforma da quadra do bairro.

Informa

“Informei que o projeto de reforma da quadra da Ponte das Laranjeiras está pronto e indo para licitação, contratação da obra. O pedido também foi oficializado através de indicação Legislativa pelo vereador José Paulo, o Russo”, disse Dr. Luiz Antonio.

Câmeras

Durante a reunião, o prefeito comentou que a Secretaria de Ciência e Tecnologia já instalou câmeras de vídeo monitoramento próximo a quadra e a Unidade de Saúde do bairro visando evitar ação de vandalismo.

Atrações

Uma das mais movimentadas de Resende, a feira livre do Acesso Oeste pode passar a contar com atrações musicais. A proposta foi feita à Prefeitura pelo vereador Sandro Ritton (Cidadania), por meio de indicação aprovada recentemente pela Câmara Municipal. A ideia, segundo ele, é implantar o projeto Música na Feira no Acesso Oeste aos sábados

Lazer

“É uma forma de levar mais lazer e entretenimento à população daquela parte da cidade, tendo em vista que o projeto tem feito muito sucesso na feira livre de Campos Elíseos, que acontece aos domingos”, argumenta, acrescentando que a medida vai tornar o evento mais completo e ainda mais atrativo.

Projeto

Com shows de artistas regionais, o projeto Música na Feira é promovido pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda e pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. O intuito – segundo informações da Prefeitura – é difundir a cultura, favorecer os produtores locais e fomentar o comércio, bem como valorizar os artistas do Sul Fluminense. A classificação do evento é livre e a entrada é gratuita.

Coronavírus I

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai se reunir com a Comissão externa de acompanhamento das ações preventivas e consequências sobre o coronavírus da Câmera Federal, na próxima sexta-feira (06/03), às 10h, para discutir com especialistas e autoridades sanitárias do Estado as ações preventivas e o plano de contingência para o enfrentamento do coronavírus. A reunião acontecerá no Plenário Barbosa Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes, sede da Alerj.

Coronavírus II

“Precisamos saber das autoridades de Saúde e de especialistas quais serão as medidas emergenciais adotadas caso o coronavírus chegue com força no Estado. Como serão as ações de isolamento e o cancelamento de eventos, caso haja necessidade”, disse a presidente da comissão, deputada Martha Rocha (PDT). A reunião contará com a presença do deputado federal Dr. Luizinho (PP-RJ), que integra a comissão de acompanhamento da Câmara.

Coronavírus III

Presidente da Alerj, o deputado André Ceciliano (PT) também participará do encontro. “O papel do Parlamento é esse, reunir diferentes atores e esferas de governo para que a gente possa garantir a eficiência da política pública. O objetivo é trazer informações relevantes e verdadeiras sobre essa doença, para que as prefeituras e o Estado estejam preparados”, destaca Ceciliano.