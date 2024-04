Zona costeira de Paraty recebe sistema de tratamento de esgoto e caixas d’água

Paraty – Durante a passagem do Programa Secretaria Presente na comunidade da Ponta Negra, na quinta-feira (4), o prefeito Luciano Vidal e equipes das secretarias da Prefeitura de Paraty instalaram sistemas de tratamento de esgoto, reservatórios de água nas casas de 73 famílias e ofereceram serviços públicos a moradores.

Ao todo, 67 sistemas biodigestores com caixas de gordura foram instalados apenas na Ponta Negra. A limpeza do esgoto pelo biodigestor acontece de modo biológico, infiltrando no solo com 80% dos resíduos tratados, contribuindo, sobretudo, com o meio ambiente. De acordo com Vidal, outras comunidades rurais e costeiras serão contempladas com o mecanismo.

As ações foram acompanhadas pela secretária de Saúde Carla Lacerda, pelo diretor do Departamento de Água e Esgoto (DAE) Thiago Costa e demais técnicos da Secretaria de Obras responsáveis pela implementação das políticas de saneamento na costeira.

“Cada residência na Ponta Negra está recebendo uma caixa d’água, com bomba para manter o fluxo. Estamos implantando esse sistema para beneficiar e dar mais qualidade de vida a essas famílias”, disse Vidal.

Praia do Sono e a aldeia indígena Araponga, atendida com cinco novos banheiros individuais, antes com uma unidade coletiva, também foram contempladas nos últimos meses com investimentos da prefeitura, Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (CBH-BIG) e parcerias público-privadas.

Na oportunidade, o prefeito Vidal se reuniu com integrantes de nove famílias vitimadas pelas chuvas de 2022, paratienses que perderam residências e onde uma família inteira morreu após deslizamentos. A visita teve o objetivo de ajustar o início das ações para as construções de novas casas.

“Vamos fazer vistorias acima do terreno do segundo deslizamento, também vamos vir com um geólogo e com o pessoal da Secretaria Municipal de Habitação. O terreno vai ser medido para construir as nove casas e o acesso a essa área. A previsão para começar, junto com os engenheiros, é na próxima semana”, confirmou Vidal durante a passagem do programa na Ponta Negra.

Secretaria Presente

O programa itinerante da Secretaria Municipal de Pesca, com foco no desenvolvimento da costeira paratiense, levou para os moradores da Ponta Negra serviços públicos essenciais, como emissão de documentos para regularização profissional de mulheres pescadoras, atendimento médico, auxílio para renovação e alteração de documentos náuticos.

Promovido pela Secretaria de Agricultura, atendimento clínico veterinário, microchipagem, castração de animais e cadastro de fornecimento de ração também foram ações realizadas em benefício da comunidade.

Nos últimos anos, a iniciativa já ofertou serviços à barqueiros e pescadores das localidades de Praia do Sono, Mamanguá, Trindade e Ponta Negra.

A Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria de Pesca, tem parceria de cooperação técnica firmada com a Fundação Instituto de Pesca do Estado (Fiperj) desde novembro de 2023.

Integraram às ofertas de atividades do programa municipal representantes da Secretaria adjunta de Povos e Comunidades Tradicionais, da Assistência Social e Direitos Humanos, Proteção e Defesa Civil, da Educação e do Ambiente.