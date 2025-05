Zoo-VR recebe 100 kg de tilápia para projeto de pesca da Melhor Idade

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda reforçou neste sábado (10) o lago do Parque Zoológico Municipal (Zoo-VR) com 100 quilos de tilápia. A ação faz parte do projeto “Pesque e Não Pague”, que promove a pescaria gratuita para pessoas com mais de 60 anos e aposentados, sempre às segundas-feiras.

Ao todo, foram adquiridos 300 quilos de tilápia junto a um produtor rural de Dorândia, distrito de Barra do Piraí. Segundo o diretor do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira, a previsão é que os 200 quilos restantes sejam inseridos no lago nos meses de junho e julho.

“A introdução das tilápias no lago do zoológico fortalece uma tradição muito querida pelos nossos aposentados. É uma forma de incentivar o lazer em família, proporcionar bem-estar e ainda garantir um alimento saudável que cada um pode levar para casa”, afirmou o secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP.

O projeto acontece às segundas-feiras, das 7h às 16h — dia em que o zoológico é fechado para visitação e realiza serviços de manutenção. Durante esse período, o espaço é aberto exclusivamente para o público da Melhor Idade, que pode pescar gratuitamente tilápias, tambaquis, traíras e outras espécies de peixes.

Para melhorar a experiência dos cerca de 200 participantes, o Zoo-VR instalou bancos ao redor do lago, proporcionando mais conforto e postura adequada durante a pescaria. Além disso, os pescadores cadastrados recebem camisas e bonés personalizados do projeto.

Como participar

Cada participante pode levar até cinco peixes para casa, sem custo. O cadastro é feito presencialmente às segundas-feiras, das 7h às 16h, na sede administrativa do Zoológico Municipal, localizada na Rua 93-C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília. É necessário apresentar documento de identidade e comprovante de residência.