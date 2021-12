Zoológico de VR quer melhorar acessibilidade para Pessoas com Deficiência

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2021, 18:20 horas

Volta Redonda- O Zoológico Municipal de Volta Redonda vai ganhar um projeto para melhorar a acessibilidade do espaço em 2022. Para conhecer as principais demandas, a coordenação do Zoo convidou representantes do grupo M.A.E. (Mães e Amigos Especiais) para um encontro nesta terça-feira, 21. Durante a visita, foram apontadas as prioridades em relação à acessibilidade e discutidas ações educativas sobre o tema.

O coordenador do zoológico, Jadiel Teixeira, conversou com Ana Lúcia Franco de Souza, que também é representante do projeto LIA (Lazer, Inclusão e Acessibilidade) em Volta Redonda, e estava com o filho Pedro, de 13 anos, que é cadeirante. Também participaram Fernanda Maria Faria Moreira e Tatiana Costa Ridolfi Pimentel. As três fazem parte de comissão que coordena as ações do M.A.E.

Jadiel informou que a Prefeitura de Volta Redonda quer desenvolver um projeto para garantir mais acessibilidade as PCDs (Pessoas com Deficiência). “O parquinho das crianças já conta com dois brinquedos, um balanço e uma gangorra, adaptados para cadeirantes, mas eles precisam de ajustes. Além disso, vamos investir em campanha educativa para a população sobre o mau uso dos equipamentos. Outras crianças acabam utilizando os brinquedos de forma errada, o que causa danos e gera manutenção constante”, completou.

Ele contou que a ideia é comprar outros brinquedos adaptados para serem instalados no parquinho infantil, melhorar o acesso ao fraldário e também a visualizados dos animais para os cadeirantes; já que o objetivo é promover inclusão. “Hoje, o nosso fraldário atende apenas os bebês. E o guarda corpo no entorno das jaulas prejudica o contato visual dos cadeirantes”, comentou Jadiel.

Estes pontos foram indicados como prioridade pelas representantes do M.A.E. Que também citaram a inclinação da rampa de acesso à arca que funciona como teatro como um problema. “A subida deve ser mais suave para facilitar o acesso dos cadeirantes”, falou Ana Lúcia.

É louvável a preocupação do Poder Público municipal em manter o diálogo com quem vive essa realidade. O zoológico é muito atrativo para as crianças com deficiência e é justo que elas tenham um lugar mais acolhedor, mais preparado para suas necessidades?, disse Ana Lúcia, que aplaudiu a iniciativa de Jadiel em conversar com o grupo.

Zoo também vai investir em campanha educativa

Outro ponto discutido durante o encontro com o grupo M.A.E. foi a parceria para desenvolver uma campanha educativa. No caso dos brinquedos adaptados, por exemplo, o objetivo é que as crianças com deficiência brinquem juntos com as outras, mas, sem orientação, elas acabam usando de forma errada.

“Nós queremos que haja interação, mas por falta de conhecimento, muitas não sabem que o equipamento é para o uso de um cadeirante. Por isso, podem estragar o brinquedo e até mesmo se acidentando”, ressaltou Ana Lúcia.

O Zoo

O Zoológico Municipal de Volta Redonda fica numa área de mais de 150 mil metros quadrados, na Rua 93C, nº 1.171, na Vila Santa Cecília. O horário de funcionamento é das 8h às 16h30, de terça-feira a domingo.

Nas segundas-feiras fica fechado para serviços internos e cuidados com os animais. O acesso às segundas-feiras é permitido apenas aos idosos cadastrados que participam do programa “Pesque e Não Pague”.