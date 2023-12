Zoológico Municipal de Volta Redonda oferece ceia natalina para os animais

Volta Redonda – “Então é Natal!” A equipe do Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) também celebrou a data com os animais hospedados no local. Na quinta-feira (21) foram oferecidas refeições especiais representando a magia natalina: os primatas ganharam uma árvore de Natal regada a frutas, e os felinos receberam um boneco de neve recheado de carne. A atividade contou com alimentos que já fazem parte da dieta de cada espécie.

A bióloga do Zoo-VR, Ana Júlia Vancini, comentou que a iniciativa é classificada como enriquecimento ambiental, pois estimula o instinto dos animais na procura pelo alimento no recinto, por exemplo. Os alimentos dessa ceia natalina foram confeccionados com adereços de Natal, dando o tom das comemorações.

“É uma forma de recreação com técnicas para estimulá-los a sair da rotina. O enriquecimento ambiental é uma forma de oferecer também bem-estar aos animais, dando mais dinamismo a eles dentro dos recintos”, comentou a bióloga, acrescentando que em outras datas comemorativas, como as festas juninas, os animais também recebem agrados diferenciados. No verão, os animais ainda recebem muita hidratação com picolés de frutas e carne como forma de refresco, principalmente, nos dias mais quentes.

Animais hospedados no Zoo

O coordenador do Zoo-VR, Jadiel Teixeira, explicou que os animais que estão hospedados no Zoológico Municipal de Volta Redonda não podem mais ser reintroduzidos no ambiente natural, seja por portarem sequelas físicas ou psicológicas – causadas pelo grande período em que foram mantidos de forma errada por pessoas ou lugares não habilitados – ou ainda pela falta de ambiente natural, dependendo da espécie.

Algumas das espécies que chamam mais a atenção dos visitantes são os felinos – atualmente há duas onças-pardas, uma onça-pintada e dois tigres (sendo um idoso), e cada categoria de mamífero vive separado nos seus respectivos recintos.