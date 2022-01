Zoológico municipal tem atraído muitos estudantes durante as férias escolares em VR

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2022, 17:02 horas

Espaço contará com uma agenda especial de atividades a partir dessa terça-feira, dia 11

Volta Redonda- Nos últimos dias o Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) tem atraído muitos estudantes para visitar o local, por este motivo, a partir dessa terça-feira, dia 11, o Zoo-VR vai disponibilizar atividades especiais para o período de férias. Nesse primeiro momento, os visitantes vão contar com duas camas elásticas e uma piscina de bolinhas para incrementar o parque que já existe no local. Os brinquedos estarão disponíveis de terça a domingo, das 9h às 16h.

A partir do dia 18, o zoológico retorna com o pedalinho. Segundo o coordenador do Zoo-VR, Jadiel Teixeira, devido às chuvas não foi possível reabrir o espaço esta semana.

“Estamos fazendo a limpeza de alguns espaços no peladinho para que possamos retornar na próxima semana. Começamos a nossa programação com os brinquedos. Então, nossa primeira semana será voltada para essas atividades recreativas com a colocação das camas elástica e piscina de bolinhas”, disse o coordenador.

Outra novidade na programação da próxima semana são as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), através do projeto “Desenhando no Zoo”, para crianças desenharem e pintarem livremente, estimulando a criatividade e as habilidades artísticas. A SMC também vai levar livros infantis para as crianças. Cerca de 50 títulos estarão disponíveis para a leitura no zoológico.

A secretaria vai fornecer folhas, canetas, lápis, mesas, cadeiras, que serão colocadas na parte coberta do zoológico. Até o final desse mês uma recreadora estará no local para incentivar as crianças a desenharem e lerem.

As atividades vão até o dia 30 de janeiro, último domingo do mês. Para entrar no zoológico é obrigatório o uso de máscara, manter o distanciamento social e utilização de álcool para limpeza das mãos.

Zoo-VR – O Zoológico Municipal de Volta Redonda fica em uma área de 150.439m², incluindo o recinto dos animais, área verde, área de lazer e de piquenique. Está localizado em uma área de mata atlântica, e no entorno da Floresta da Cicuta. A entrada é gratuita.