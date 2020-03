Zoológico Municipal segue em funcionamento e recebe visitantes de fora da cidade

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 12:23 horas

Segundo funcionários, uma reunião acontecerá esta semana para decidir se o Zoo VR permanecerá aberto ou não

Volta Redonda – As atividades do Zoológico Municipal de Volta Redonda seguem em funcionamento, apesar da preocupação em todo o estado do Rio com a presença do Covid-19 (novo coronavírus). Tanto funcionários quanto visitantes estão com receio sobre a doença, mas por obrigação ou lazer estavam neste sábado no local.

Para Vera Lúcia Amorim, que trabalha há quatro anos no Zoo VR, o movimento no local deve reduzir ebó espaço pode até mesmo fechar temporariamente.

– Estamos recebendo álcool em gel todos os dias para prevenção de contágio do vírus, mas isso vai de acordo com cada pessoa. Meu filho está com as aulas suspensas e estamos com medo, por isso vamos ficar em casa. Ouvi dizer que criança de até 15 anos devem ficar afastados de idosos, mas todo mundo tem avô e avó em casa, hoje em dia – declarou a funcionária.

O serviço no zoológico está normal até o momento: brinquedos estão acessíveis, visitas aos animais, interação na cantina, entre outros.

O DIÁRIO DO VALE visitou o local na manhã deste sábado (14) e notou a presença de um grupo da Assembleia de Deus do bairro Recanto do Sal, em Barra Mansa, que levou as crianças da igreja para interagirem com os brinquedos.

O professor de música, Giliade Lima, comentou que ele e mais 45 alunos vão ficar até a tarde deste sábado no zoológico.

– A preocupação existe, mas fazemos os procedimentos para tentar evitar a contaminação. Não acho que o coronavírus seja isso tudo que estão dizendo por aí – disse Giliade.

Ele também comentou sobre as suspensões das aulas em todo o estado.

– Essas suspensões estão criando um pânico em toda a população que não era tão necessário assim. Na verdade os procedimentos de agora deveriam ter sido feitos antes, como os outros países faziam: de ter gente no aeroporto, verificando a temperatura dos passageiros, notificando sintomas parecidos do coronavírus. Agora vai fechar escola, shopping, restaurante e todos vamos ficar em casa? E depois ? – concluiu o professor.

Ainda nesta manhã, um grupo de 26 pessoas – composto por 24 alunos e dois coordenadores – veio de Itatiaia para visitar o zoológico. Os alunos têm a faixa etária entre 10 e 16 anos, sendo que uma parte deles nunca tinha visitado o Zoo VR antes.

De acordo com a coordenadora, Luciana Ramos de Araújo, a visita será até às 15h deste sábado. Apesar do medo, eles garantem que seguem com a rotina.

– Com essa confirmação em Barra Mansa, todos ficamos assustados de termos na nossa cidade também. Itatiaia tinha um suspeito, mas foi descartado, graças a Deus. Passamos a comprar o álcool gel após esse surto de coronavírus. A gente só se atenta a esses detalhes quando acontece algo ruim, mas ainda sim seguimos com nosso cronograma – disse Luciana.

O zoológico de Volta Redonda está analisando se o local será fechado ou se permanecerá em atividade. A previsão é que uma reunião aconteça na próxima quarta-feira (18) para decidir as possibilidades.

De acordo com Ana Paula Lourenço, funcionária que trabalha em um dos brinquedos do local e moradora do bairro Nova Esperança, sua preocupação é que o vírus atinja seu filho de apenas três anos.

– Sobre o zoológico, nós ouvimos que ele tem previsão de fechar até a quarta-feira, mas não confirmaram nada ainda. Os funcionários estão com medo e preocupados por conta da situação porque não sabemos quando que o vírus pode chegar na nossa cidade. Tenho um filho pequeno e vamos ficar dentro de casa para evitar qualquer contaminação – declarou Ana Paula.

Segundo Jéssica de Paula, que trabalha há quatro anos na cantina do Zoo VR, os funcionários estão recebendo álcool gel todos os dias para prevenir a contaminação.

– Vamos fazer uma reunião para saber se vai fechar ou não, pelo menos essa semana vai funcionar. Minha irmã viajou para a Itália e fez o exame para constar se tinha o coronavírus ou não, mas deu negativo, então ficamos menos preocupados. Ainda sim, tenho uma filha de dois anos, que fica com minha mãe enquanto estou trabalhando. Esse vírus está deixando todo mundo apreensivo – explicou a funcionária.