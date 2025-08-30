sábado, 30 agosto 2025
10ºBPM homenageia PM morto em acidente na RJ-145

Policial Marcelo Ramalho caiu de moto na RJ-145 e foi atropelado por uma carreta

by Weylla dos Reis Gonçalves Chaves

Barra do Piraí – O policial militar Marcelo Ramalho morreu na manhã deste sábado (30) após um grave acidente na RJ-145, em Barra do Piraí.  O militar era 2º sargento lotado no 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e tinha 44 anos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Ramalho seguia de moto pela rodovia, na altura do bairro Belvedere, quando perdeu o controle do veículo, caiu na pista e foi atropelado por uma carreta. Ele retornava para casa, em Valença, após cumprir serviço na Supervisão Oficial.

Natural de Caçapava, Ramalho era reconhecido pelos colegas de farda pela dedicação e profissionalismo. A morte repentina causou comoção entre policiais do 10º BPM, que prestaram homenagem ao militar nas redes sociais.

Em nota, o batalhão destacou:

“O 2º Sgt Ramalho, sempre dedicado à missão de servir e proteger a sociedade, era exemplo de profissionalismo, coragem e integridade. Sua partida deixa um vazio irreparável em nossa Corporação, mas seu legado e os momentos compartilhados entre nós serão eternamente lembrados.

Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com o nobre policial. Que a força e a fé sejam fonte de consolo e que sua alma esteja em paz”.

