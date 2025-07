Angra suspende tarifa de esgoto na Monsuaba

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis anunciou na última quinta-feira (17) a suspensão temporária da cobrança da tarifa de esgoto no bairro Monsuaba, a partir de agosto, por um período de seis meses. A medida foi adotada para viabilizar ajustes técnicos na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) construída em 2024, com foco na melhoria da operação do sistema e na proteção ambiental da região.

Durante esse período, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) realizará adequações na infraestrutura da estação, incluindo a correção de ligações irregulares de imóveis à rede pluvial, que têm causado o descarte indevido de efluentes no mar. Também está prevista a conexão definitiva da ETE à rede elétrica da Enel, etapa essencial para o pleno funcionamento do sistema de tratamento.

“Esse é mais um passo da nossa gestão para garantir um serviço de saneamento eficiente e responsável. Investimos pesado na construção da ETE da Monsuaba e, agora, vamos aproveitar esse período para fazer as correções necessárias, sempre com transparência e compromisso com a população e o meio ambiente. Contamos com a colaboração dos moradores nesse processo, principalmente no combate às ligações irregulares e na conscientização sobre o uso adequado da rede de esgoto”, destacou o prefeito Cláudio Ferreti.

O presidente do SAAE, Marc Olichon, afirmou que a suspensão da tarifa é uma medida técnica e temporária, pensada para assegurar a qualidade dos serviços e o correto funcionamento do sistema.

“Com a estação concluída, é hora de realizar os ajustes finais. A ligação de energia pela Enel e a correção das conexões inadequadas vão garantir que todo o esgoto coletado seja devidamente tratado, evitando impactos ao mar e à saúde pública. É um momento de transição, mas extremamente necessário”, explicou Olichon.