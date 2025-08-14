Barra Mansa executa mais de 50 obras simultaneamente

Barra Mansa – O prefeito Luiz Furlani está a frente da realização de 53 obras na cidade de Barra Mansa, com mais de 5.000 intervenções já realizadas somente neste ano. A maioria com recursos municipais e outras através de parceria entre os governos estadual e federal. São escolas, creches, postos de saúde, contenções de encostas, asfaltamento, praças, quadras, drenagem e entre outros.

O prefeito destacou a cidade avança com obras em todas as regiões, feitas com responsabilidade, planejamento. “Cada obra que iniciamos é um passo importante para melhorar a vida das pessoas. Estamos investindo em todas as áreas: da saúde à educação, do lazer à mobilidade urbana. Isso mostra que quando se administra com seriedade, os resultados aparecem. Estamos construindo a cidade do futuro, com dignidade e respeito por cada morador”, disse Furlani.

Segundo o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o momento que Barra Mansa vive é histórico. “É uma verdadeira revolução urbana. Nunca tivemos tantas obras ao mesmo tempo, com tanto impacto positivo. Não são intervenções isoladas, são ações que se conectam, pensadas para transformar a cidade como um todo. Estamos pavimentando um novo caminho, mais moderno, seguro, funcional e humano”.

Eros também reforçou que o trabalho vai muito além das construções. “Cada muro de contenção, cada praça revitalizada, cada rua asfaltada representa mais segurança, mais oportunidade, mais cidadania. É isso que move nossas equipes, não só do Planejamento Urbano, mas do Saae, da Manutenção Urbana, Educação, Saúde, Ordem Pública… todas as Secretarias. Estamos preparando Barra Mansa para as próximas gerações”, acrescentou o secretário.

Intervenções

Além das obras em andamento, apenas neste ano de 2025, 5.094 intervenções já realizadas. As ações aconteceram em diversos bairros: ruas drenadas e pavimentadas, praças e avenidas revitalizadas, nova iluminação de LED, mutirões de limpeza, entre outros serviços. O viaduto do Barbará e uma nova avenida avançam com a reta final das intervenções do Pátio de Manobras. E a tão esperada Estação de Tratamento de Água da Região Leste está se tornando realidade – a compra do terreno para a instalação da ETA já foi concretizada – uma conquista histórica para garantir mais qualidade de vida e segurança no abastecimento.

Confira quais são as obras em andamento

EDUCAÇÃO

1- Reforma da Escola Pref. Luiz Amaral (Santa Clara)

2- Reforma da Escola Júlio Branco (Km 4)

3- Construção da Creche da Vista Alegre

4- Construção da Creche da Vila Ursulino

5- Construção da Creche do Nova Esperança

6- Laboratório na Colégio Paulo Basílio

7- Laboratório no Colégio Marcello Drable

8- Reforma da Escola Leonísio Sócrates Batista

SAÚDE

9- Reforma do PSF do São Judas

10- Reforma da Sirene II da Vila Nova

11- Construção da Clínica da Família da Cotiara

12- Reforma da Policlínica do Nove de Abril

13- Reforma do PSF Antônio Elias Cury da Vila Maria

14- Instalação de Unidade do Samu na Região Leste

15- Construção do Hospital do Olho (Ano Bom)

16- Construção da Clínica da Família do Boa Sorte

17- Construção do Hospital Veterinário (Santa Rosa)

18- Reforma da Subsecretaria de Saúde (Centro)

OUTROS

19- Construção do Muro de Contenção no Verbo Divino

20- ¨ Contenção no Morro do Cruzeiro

21- ¨ Contenção na Vista Alegre

22 e 23- Dois Muros de Contenção no Ano Bom

24- Muro de Contenção na Major José Bento (Vila Coringa)

25- Construção do Mercado do Produtor (Centro)

26- Construção do Viaduto do Pátio de Manobras (Barbará)

27- Construção da nova Avenida do Pátio de Manobras (Roberto Silveira)

28- Urbanização da Rua Eduardo Junqueira (Centro)

29- Canalização na Travessa Florença (Getúlio Vargas)

30- Construção da Arena do Siderlândia

31- Construção do Campo Sintético da Mangueira

32- ¨ do Paraíso de Cima

33- Limpa Rio Barra Mansa (Boa Sorte)

34- Limpa Rio Margens (Ano Bom)

35- Paisagismo da Albo Chiesse (Centro)

36- Calçamento na Av. Roosevelt Brasil (Centro)

37- Muro de Contenção na Rua Projetada (Região Leste)

38- Asfalto em Ruas do Bairro Santa Rita da Dutra

39- Asfalto na Rua E, no bairro Colônia

40- Reforma da Praça das Nações Unidas (Ano Bom)

41- Pintura do Viaduto Dr. Didácio (Centro)

42- Reforma da Quadra da Vila Delgado (Ano Bom)

43- Reforma do Prédio da Prefeitura (Centro)

44- Pintura da Ponte dos Arcos (Centro x Ano Bom)

45- Pintura da Ponte Nilo Peçanha (Centro x Ano Bom)

46- Reforma da Quadra da Boa Sorte

47- Melhoria na Rede de Drenagem no Roberto Silveira

48- Canalização do Córrego Laranjeiras (Vista Alegre)

49- Revitalização da Estação (Centro)

50- Construção de Área de Lazer da Escola Bairro Nove de Abril

51- Construção de Rede de Água Pluvial (drenagem) no Siderlândia

52 – Construção de Rede de Água Pluvial (drenagem) no Roselândia

53- Melhoria da Rede de Água Potável, Elevatória e Reservatório (Lot. São Paulo / Goiabal)