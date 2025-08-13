quarta-feira, 13 agosto 2025
BM realiza Feirão de Empregos com mais de 1.500 vagas

Evento também marca lançamento da plataforma Balcão de Empregos, facilitando a conexão entre candidatos e empresas

by adrielly ribeiro

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, promove neste sábado (16), das 8h às 13h, o Feirão de Empregos na Nova UBM – Centro Universitário de Barra Mansa. O evento reunirá mais de 20 empresas da região, oferecendo mais de 1.500 oportunidades para diferentes perfis profissionais.

Durante a ação, os participantes poderão realizar cadastro e encaminhamento de currículos, receber orientações sobre entrevistas e processos seletivos, além de acessar informações sobre cursos de qualificação e capacitação profissional. Haverá também atendimento especializado para quem busca recolocação no mercado.

O Feirão marcará ainda a apresentação oficial da plataforma Balcão de Empregos, criada para facilitar a conexão entre empregadores e candidatos no município. Lançada em fase inicial em junho, a ferramenta já recebe cadastros e se consolida como um canal ágil para intermediação de vagas e processos seletivos.

Serviço:

Feirão de Empregos

Data: 16/08 (sábado)

Horário: 8h às 13h

Local: Nova UBM – Centro Universitário de Barra Mansa

