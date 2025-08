Expo VR: veja como ter o reembolso do saldo da pulseira

Volta Redonda – Os visitantes da Expo VR 2025 que ainda possuem saldo disponível nas pulseiras inteligentes utilizadas durante o evento podem solicitar o reembolso até o dia 10 de setembro. O processo é simples, totalmente online e realizado por meio do site da empresa operadora do sistema, a Nowigo.

“Ao entrar no site, basta clicar no banner da Expo VR, preencher os dados solicitados e informar a conta bancária para depósito. Todo o processo é rápido e seguro para que o valor seja devolvido diretamente ao visitante. Desde a entrada até o consumo e, agora, na devolução de saldos, buscamos uma solução prática, digital e confiável”, explicou Joel Aguiar, responsável técnico pela operação das pulseiras.

Para solicitar o reembolso, o visitante deve:

Acessar o site www.nowigo.com.br/pt/reembolsos; Selecionar o evento EXPO VR; Inserir o CPF cadastrado no momento do registro; Conferir o saldo remanescente; Preencher o formulário na aba Reembolsos, conforme as orientações; O reembolso será processado em até cinco dias úteis após a solicitação.

“É importante que todos que ainda tenham saldo façam o pedido dentro do prazo. Queremos garantir que o visitante tenha a melhor experiência do início ao fim, inclusive após o encerramento do evento”, reforçou Jader Costa, diretor de operações da Expo VR 2025.

Após o prazo estipulado, e de acordo com a legislação vigente, os valores não solicitados serão devolvidos à administradora do sistema.

Pulseiras facilitaram acesso, consumo e segurança

Um dos destaques da Expo VR 2025, realizada entre os dias 1º e 3 de agosto na Ilha São João, foi o uso das pulseiras inteligentes personalizadas. O dispositivo funcionou como credencial de acesso e meio de pagamento cashless, agilizando a entrada do público, aumentando a segurança e facilitando o consumo nas áreas gastronômicas e de produtos.

De acordo com a organização, o sistema operado pela empresa Nowigo foi amplamente aprovado pelos visitantes, que puderam entrar no evento sem filas e realizar pagamentos com rapidez em todos os pontos credenciados.

“Essa foi uma inovação que trouxe mais comodidade para o público e mais segurança para todos. O visitante pôde aproveitar a Expo VR sem se preocupar com dinheiro físico ou filas. O uso das pulseiras elevou o padrão de organização do evento. Dessa forma foi possível proporcionar uma experiência de forma mais fluida”, destacou Luciano Pançardes, CEO da Diário Eventos e presidente da Expo VR.