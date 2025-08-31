[VÍDEO] Mulher é atropelada em Barra Mansa



Barra Mansa – Uma mulher foi atropelada na noite deste sábado (30), no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Segundo testemunhas, a vítima caminhava pela calçada, atravessou à rua e acabou atingida por um carro que passava pelo local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece em observação, sem previsão de alta até o momento.

O motorista, que dirigia um veículo modelo Gol, permaneceu no local, prestou esclarecimentos e colaborou com toda a ocorrência. Não havia sinais de irregularidades em sua condução.

Após o atendimento médico, o caso foi registrado na 90ª Delegacia de Barra Mansa para as devidas apurações.