Mulher é presa por tentativa de homicídio em VR

Volta Redonda – Uma mulher de 26 anos foi presa na madrugada deste sábado (30) suspeita de tentar matar o um homem, também de 26 anos, na Vila Brasília, em Volta Redonda. O caso, inicialmente tratado como violência doméstica, mas será tipificado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

De acordo com os agentes do 5º CPA do 28º BPM, a equipe foi acionada pelo Ciosp para apoiar o Samu em uma ocorrência de homem esfaqueado, em uma área conhecida pelo tráfico de drogas. No local, os policiais foram recebidos pela mãe da vítima, que é companheira da suspeita, e autorizou a entrada da equipe na residência.

Dentro da casa, a vítima foi encontrada imóvel, com uma faca cravada no pescoço. A suspeita estava desmaiada ao lado, após ser imobilizada em um “mata-leão” pelo próprio homem ferido. O Samu iniciou imediatamente os atendimentos ao homem, enquanto a mulher começou a recobrar a consciência.

Ela foi conduzida à viatura sem uso de algemas, enquanto a vítima foi levada para o Hospital Municipal São João Batista. Ambos receberam atendimento médico. A mãe do rapaz também foi encaminhada à Deam, onde prestou depoimento.

A suspeita foi encaminhada para a 93º Delegacia de Polícia, onde permanecerá presa pelo crime de tentativa de homicídio (artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal).