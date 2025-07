Voltaço finaliza treinos para enfrentar o Vila Nova

Volta Redonda – O Voltaço finalizou neste sábado (26) sua preparação para o duelo contra o Vila Nova, válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time comandado por Rogério Corrêa realizou um treino tático no Estádio Raulino de Oliveira, onde a bola rola neste domingo (27), às 16h.

A partida terá transmissão ao vivo, em áudio, no YouTube e no Facebook do DIÁRIO DO VALE. A narração será de Oscar Nora, com comentários e reportagens de Leonardo Dantas, a partir das 15h50.

Ingressos

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos através do site.

No domingo (27), os torcedores também poderão comprar ingressos nas bilheteiras do estádio, das 13h até o intervalo da partida.

Setor Azul: Volta Redonda

Setor Laranja: Vila Nova

Valores

Arquibancada: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Cadeiras: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Gratuidades

As gratuidades podem ser retiradas nas roletas do Raulino de Oliveira (Setor Azul / Volta Redonda) e (Setor Laranja / Vila Nova), a partir das 14h.